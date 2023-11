La definizione e la soluzione di: Mezzo di difesa simbolica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BALUARDO

Altre risposte alla domanda : Mezzo di difesa simbolica : mezzo; difesa; simbolica; In mezzo alle scarpe; In mezzo alla riga; In mezzo al Brennero; Un mezzo che non inquina; In mezzo allo chèque; mezzo addormentato; Un cane da difesa d origine spagnola; Reparto armato posto a guardia e a difesa ; Privi d ogni difesa ; Le ultime in difesa ; Gioca in difesa della sua rete; Nave ausiliaria di difesa dei porti; Raffigurazione simbolica ; Figura simbolica ; Una raffigurazione simbolica ;

