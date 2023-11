La definizione e la soluzione di: Mettere sui cibi un po di cloruro di sodio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SALARE

Significato/Curiosita : Mettere sui cibi un po di cloruro di sodio

Originaria dal pianeta m-113. è provvista di grandi ventose sulle mani che assorbono dalle vittime il cloruro di sodio, necessario per il suo sostentamento... Originaria dal pianeta m-113. è provvistagrandi ventose sulle mani che assorbono dalle vittime il, necessario per il suo sostentamento... Il salario è la retribuzione monetaria che spetta ad un lavoratore dipendente in ambito di rapporto di lavoro subordinato o assimilabile. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

