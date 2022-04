Mettere la spesa nei sacchetti per trasportarla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mettere la spesa nei sacchetti per trasportarla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IMBUSTARE

Significato/Curiosita : Mettere la spesa nei sacchetti per trasportarla

Vecchio; per chi non ce l'ha sono stati costruiti dei rifugi comuni. la famiglia di mike foster ancora non ce l'ha in quanto suo padre la ritiene una spesa inutile...

Procede a smembrare le sue vittime in un santuario lontano dalla città, imbustare i loro pezzi per poi darli in pasto ai pesci di un fiume nelle vicinanze... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con mettere; spesa; sacchetti; trasportarla; Commettere un furto; Promettere solennemente; mettere sui cibi un po di cloruro di sodio; mettere in azione; Inizio di spesa ; Il disonesto la fa sulla spesa ; Il limite di spesa della carta di credito fra; Ci si mette la spesa in cassa al supermercato; Materiale dei sacchetti che inquinano i mari; sacchetti pieni d acqua; I lanci goliardici di sacchetti pieni d acqua; I sacchetti con un pasto;