Metà: il 50 __

La teoria del 16 percento è un assunto nato a cavallo fra gli anni ottanta e gli anni novanta, secondo il quale la marijuana in commercio al giorno d'oggi sarebbe da ritenersi non più come una "droga leggera" bensì come una "Droga pesante", in virtù del suo contenuto in THC quadruplicato rispetto al passato, ossia dal 4% circa al 16% (da cui il nome della teoria). È quindi una teoria che avalla implicitamente l'esistenza di una distinzione tra "droghe leggere" e "droghe pesanti". Ne sono state presentate innumerevoli varianti a seconda del periodo storico e della percentuale di THC indicata, con estremi citati che vanno da un minimo dell'1% ad un massimo del 37%