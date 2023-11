La definizione e la soluzione di: Medicina zuccherina che si beve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCIROPPO

Canon medicinae parla di "urine mellite", intuendo perciò la presenza di zucchero nelle urine e rintracciando la causa della malattia nel fegato. si dedicò... Canonparla di "urine mellite", intuendo perciò la presenza di zucchero nelle urine e rintracciando la causa della malattia nel fegato.dedicò... Lo sciroppo d'acero è un liquido zuccherino ottenuto bollendo la linfa dell'acero da zucchero e dell'acero nero. È il terzo dolcificante naturale meno calorico (circa 260 calorie per cento grammi) superato dalla melassa e dalla stevia; ha un alto contenuto di sali minerali. Oltre a essere utilizzato nei paesi freddi, per le elevate calorie e proprietà nutrizionali, lo sciroppo d'acero è noto per le sue proprietà depurative oltre che energizzanti. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

