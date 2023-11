La definizione e la soluzione di: Massima solitamente detta da personaggi importanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : AFORISMA

Significato/Curiosita : Massima solitamente detta da personaggi importanti

Aggiungendo citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. questa pagina contiene un elenco dei personaggi presenti nel programma... Un aforisma, oppure aforismo (dal greco antico: fsµ, "definizione"), è una breve frase che condensa un principio specifico o un più generale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Massima solitamente detta da personaggi importanti : massima; solitamente; detta; personaggi; importanti; La massima amicizia; Il Lama massima autorità del buddhismo tib; Portare alla massima concentrazione; La massima latina che consiglia di vivere alla giornata; Raggiunsero la massima potenza con Cangrande I; Quello che ha la massima lunghezza è l Equatore; Uno sportivo che solitamente non è molto alto; solitamente si valutano insieme ai pro; È solitamente di sughero; solitamente si usano prima delle biciclette; Prevalentemente solitamente ; Serial televisivo con episodi solitamente divertenti; È detta cavolo di Milano; La Jennifer detta JLo; Nei motori è detta carter; La lucertola detta tarantola dei muri; L erba aromatica detta anche serpillo; L erba detta anche serpillo; personaggi di grande rilievo; Monumenti funerari in ricordo di personaggi sepolti altrove; Ha per personaggi le bestie; I personaggi più in vista; L avaro nababbo fra i personaggi di Walt Disney; I personaggi del museo Madame Tussauds di Londra; Ospita le notizie più importanti ; Questioni importanti ; Danno nome a vari importanti decreti del 2020; Vi hanno sede importanti acciaierie; importanti e ricche di fascino; Una lettera che contiene documenti importanti ;

Cerca altre Definizioni