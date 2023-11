La definizione e la soluzione di: Mammifero con un guscio che si chiude a palla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ARMADILLO

Significato/Curiosita : Mammifero con un guscio che si chiude a palla

I Cingolati (Cingulata) sono un ordine di mammiferi xenartri, diffusi in Nordamerica e soprattutto in Sudamerica, che comprendono attualmente la sola ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

