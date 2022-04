Macchinario per spostare barche con funi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Macchinario per spostare barche con funi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ARGANO

Significato/Curiosita : Macchinario per spostare barche con funi

Cacciatori di balene le cacciavano a bordo di barche disposte nell'acqua in posizione circolare. oggi le barche si dispongono sparse nelle baie o nei fiordi...

Altre definizioni con macchinario; spostare; barche; funi; macchinario che imprime inchiostro su fogli; Può bloccare un macchinario ; Il moto del macchinario che non richiede energia; Malfunzionamento di un mezzo o di un macchinario ; Macchine per spostare pesi tramite una fune; Piegare, spostare di lato; spostare , evitare; Mobile che è facilissimo spostare ; Una pedana sul mare dove attraccano le barche ; Il competere con le barche a vela; Lungo bastone utile per spingere barche su fiumi; barche tta affusolata; Si raggiunge con una funi via da Trapani; Strette con funi ; Fabbricanti di spaghi e funi ; Grosse funi della nave; Cerca nelle Definizioni