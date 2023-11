La definizione e la soluzione di: Macchina che copia movimenti e gesti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AUTOMA

Significato/Curiosita : Macchina che copia movimenti e gesti

Forma di una testa di cavallo «cosa bizzarra e nuova, acciò ché l'armonia fosse con maggior tuba e più sonora di voce». arrivato, leonardo partecipò a una... Automa – macchina in grado di operare in modo autonomo Automa meccanico – automa semovente non elettronico Robot – macchina (più o meno antropomorfa) in grado di svolgere più o meno indipendentemente un lavoro al posto dell'uomo Automa autoreplicante – costrutto artificiale che è teoricamente capace in modo autonomo di produrre una copia di se stesso usando materiali grezzi presi dall'ambiente

– macchina in grado di operare in modo autonomo Automa – nella teoria dei sistemi dinamici, un sistema dinamico discreto (nella scansione del tempo e nella descrizione del suo stato) e invariante (il sistema si comporta alla stessa maniera indipendentemente dall'istante di tempo in cui agisce) Bot – automa software che opera in Internet

– nella teoria dei sistemi dinamici, un sistema dinamico discreto (nella scansione del tempo e nella descrizione del suo stato) e invariante (il sistema si comporta alla stessa maniera indipendentemente dall'istante di tempo in cui agisce) Automa cellulare – modello matematico usato per descrivere l'evoluzione di sistemi complessi discreti, studiati in teoria della computazione, matematica, fisica e biologia Automi, brano musicale di Francesco Paura del 2013 Pagine correlate Automaton Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «automa» Forma di una testa di cavallo «cosa bizzarra e nuova, acciòl'armonia fosse con maggior tubapiù sonora di voce». arrivato, leonardo partecipò a una... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

