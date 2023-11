La definizione e la soluzione di: Luoghi comuni destinati al riposo notturno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DORMITORI

Significato/Curiosita : Luoghi comuni destinati al riposo notturno

Viali di cinecittà, catalogo di mondi morti, tra cui il nostro, in luoghi comuni. dal vajont a arcore, la geografia che ha cambiato l'italia, milano... Il dormitòrio (per derivazione etimologica, il luogo adibito a dormire) è una grande stanza con numerosi posti letto, facente parte di un edificio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

