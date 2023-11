La definizione e la soluzione di: Località toscana famosa per il lardo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : COLONNATA

Significato/Curiosita : Localita toscana famosa per il lardo

il lardo di colonnata che, per il suo gusto unico e la sua delicatezza, ha reso famosa la località toscana da cui prende nome. la qualità del lardo dipende... Colonnata è una frazione del comune di Carrara, situata sulle pendici delle Alpi Apuane: è conosciuta in tutto il mondo per il suo lardo e per le ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

