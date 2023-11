Liquido usato per conservare materiale biologico

L'azotoviene adoperatola conservazione dio di originelunghi periodi. viene dunque adoperatolo stoccaggio...

Il glicole metilenico, in breve GM , con nome sistematico metandiolo, è un composto organico descritto con formula strutturale HO-CH 2 -OH oppure H 2 C(OH) 2 oppure H(H 2 CO)OH. È il più semplice diolo geminale. Il metandiolo è considerato la forma idrata della formaldeide H 2 CO. A temperatura ambiente non si incontra in forma pura, ma come soluzioni acquose, dove coesiste con minime concentrazioni di formaldeide, in breve FA, e vari oligomeri e polimeri. Il composto è chimicamente ben caratterizzato ma come è tipico per i dioli geminali è chimicamente instabile e reattivo pur essendo termodinamicamente stabile a temperatura = 300 K. Nell'acqua è stabilizzato dai legami idrogeno delle molecole d'acqua circostanti. A causa della sua intrinseca instabilità esso non può essere isolato come composto originario dalle sue soluzioni acquose. Anche per questo è equivocamente considerato dalla comunità scientifica come "soluzione di formaldeide" in acqua.