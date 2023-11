La definizione e la soluzione di: Di linguaggio poco poetico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PROSAICO

Significato/Curiosita : Di linguaggio poco poetico

Guida sull'uso delle fonti. rosa fresca aulentissima è un componimento poetico di cielo d'alcamo (uno degli esponenti più rappresentativi della scuola siciliana)... La prosa è una forma di espressione linguistica, caratterizzata dalla continuità dei periodi sintattici e non sottomessa alle regole della ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 11 novembre 2023

