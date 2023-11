La definizione e la soluzione di: Lingua germanica parlata in Veneto e Trentino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CIMBRO

Significato/Curiosita : Lingua germanica parlata in veneto e trentino

è un idioma retoromanzo parlato in trentino-alto adige e veneto. l'origine del ladino, nella sua componente non latina, è tuttora incerta. nella prima... è un idioma retoromanzo-alto adige. l'origine del ladino, nella sua componente non latina,tuttora incerta. nella prima... La lingua cimbra (nome nativo Zimbar, o Zimbar zung) è un idioma germanico di origine bavarese meridionale diffuso storicamente in alcune zone del Veneto e, più tardi, anche del Trentino. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

