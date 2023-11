La definizione e la soluzione di: Linea retta con un inizio e una fine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SEGMENTO

Significato/Curiosita : Linea retta con un inizio e una fine

Retta se non ha inizio né fine, semiretta se ha inizio o fine e segmento se ha inizio e fine. una linea si dice invece spezzata quando è formata da segmenti... Retta se non hané, semiretta se hasegmento se hasi dice invece spezzata quandoformata da segmenti... In geometria un segmento è una parte di retta compresa tra due punti, detti estremi. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Linea retta con un inizio e una fine : linea; retta; inizio; fine; Lo urla il giudice di linea ; Lanciò la linea H; linea fatta con la penna; Una linea orizzontale; La linea di chi sta in collegio; Attraversare una linea con un altra; La retta che divide il cerchio in parti uguali; Le superfici divise da una retta in geometria; retta perpendicolare; La più corta è la retta ; Dividere un angolo a metà con una retta ; È compreso nella retta ; L inizio dell esperimento; Danno inizio ai sospetti; L inizio del Lohengrin; Dà inizio sia all estate che all inverno; Dà inizio al quarto trimestre; Hanno inizio al tramonto; La fine del magma; La fine dei cartoon; La fine di Zdanov; Lo dice chi alla fine trova; La fine di Ivanhoe; Il grido dell acrobata a fine esercizio;

Cerca altre Definizioni