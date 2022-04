Linea di longitudine in geografia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Linea di longitudine in geografia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MERIDIANO

Significato/Curiosita : Linea di longitudine in geografia

Meridiano o linea di longitudine, in geografia, indica un immaginario arco che congiunge il polo nord terrestre con il polo sud terrestre ovvero una linea che...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi meridiano (disambigua). un meridiano o linea di longitudine, in geografia, indica un immaginario... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

