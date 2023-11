La definizione e la soluzione di: La lettera Y per esteso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : IPSILON

Significato/Curiosita : La lettera y per esteso

Secondo le linee guida sull'uso delle fonti. la lettera þ (minuscolo: þ), nota anche come þorn o thorn, è una lettera dell'alfabeto gotico (), anglo-sassone... Secondo le linee guida sull'uso delle fonti.þ (minuscolo: þ), nota anche come þorn o thorn, è unadell'alfabeto gotico (), anglo-sassone... L'ipsilon è un sistema di allevamento dell'olivo in coltura intensiva, concepito per anticipare l'entrata in produzione, ridurre il sesto di impianto e contenere i costi della raccolta. Il nome è dovuto alla forma a Y che assume la struttura composta dal fusto e dalle branche primarie. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

