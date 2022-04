Lentiggini in linguaggio medico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lentiggini in linguaggio medico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : EFELIDI

Significato/Curiosita : Lentiggini in linguaggio medico

Cercando altri significati, vedi neo (disambigua). il nevo (in lingua latina naevus, nel linguaggio popolare neo) indica una formazione dell'epidermide, che...

Di peutz-jeghers macule simili ad efelidi compaiono in zone dove normalmente le efelidi non sono presenti. le efelidi compaiono principalmente nelle persone... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

