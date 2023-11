La definizione e la soluzione di: Legno di facile lavorazione usato per arredamenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FAGGIO

Significato/Curiosita : Legno di facile lavorazione usato per arredamenti

Un legno trasformato facile da lavorare. il legno compensato nelle sue varie forme è ampiamente usato nei più disparati campi come arredamento di interni. Il faggio (Fagus sylvatica L., 1753 ), detto anche faggio comune, faggio selvatico o faggio occidentale, è un albero appartenente alla famiglia Fagacee.

