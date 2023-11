La definizione e la soluzione di: Leggero gas con cui si può produrre energia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : IDROGENO

Significato/Curiosita : Leggero gas con cui si puo produrre energia

Cedendo energia alla turbina stessa. la turbina trascina il compressore e l'energia netta risultante viene utilizzata direttamente come energia meccanica... L'idrogeno (simbolo H, dal latino moderno hydrogenium, basato a sua volta sul greco d, hýdor, «acqua», con la radice e-, ghen-, «generare», ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

