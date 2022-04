Leggera giacca indossata sui vestiti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Leggera giacca indossata sui vestiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Leggera giacca indossata sui vestiti

E decorative. nel 1905, i vestiti erano confezionati nelle fabbriche e venduti a prezzi fissi nei grandi negozi. i vestiti su misura e il cucito in casa...

Lungo soprabito, monopetto o doppiopetto generalmente presentato in nero, beige e blu, con colletto in velluto nero. giubbotto è un soprabito di cotone...