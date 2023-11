Legge dei Franchi che regolava le successioni

Consentendogli di succedere al fratello giuseppe. tranuove norme vi era anche quellalasecondo un rigido principio di primogenitura...

La legge salica (Lex Salica, chiamata anche Pactus legis Salicae per distinguerla da redazioni d'età carolingia in un'edizione critica del 1962) è un codice fatto redigere da Clodoveo I re dei Franchi (481-511) attorno al 503 e relativo alla popolazione dei Franchi Salii, così chiamati perché abitavano la regione prossima alla riva del fiume Sala (successivamente noto come IJssel, oggi nel territorio dei Paesi Bassi).