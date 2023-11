La definizione e la soluzione di: Leale e coraggioso sostenitore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PALADINO

Significato/Curiosita : Leale e coraggioso sostenitore

Città dell'asia. il popolo di gaza, che sembra fosse particolarmente coraggioso e leale nei confronti dei propri signori, chiunque essi fossero, rifiutò di... Il paladino era, secondo il ciclo letterario conosciuto come ciclo carolingio o Chanson de geste, il cavaliere più importante alla corte di Carlo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

