La definizione e la soluzione di: Lavoro artistico di piccole dimensioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MINIATURA

Altre risposte alla domanda : Lavoro artistico di piccole dimensioni : lavoro; artistico; piccole; dimensioni; Adatte al lavoro ; Il lavoro svolto da casa anziché in ufficio; Breve esperienza di lavoro ; Il lavoro da casa anziché in ufficio; Lo sono i giorni di lavoro ; La richiede l azienda per verificare l indisponibilità di un dipendente al lavoro ; Movimento artistico nato tra gli Anni 50 e gli Anni 60; Gli alunni di classico scientifico artistico ; Uno sport che può essere artistico ; Gruppo artistico d inizio 900: Der Blaue ted; Movimento artistico del XX secolo caratterizzato da opere non convenzionali; Tramezzo artistico nelle chiese bizantine; Grandi e piccole isole a sud della Florida; Si usa per togliere piccole asperità; Le piccole foglie che costituiscono l involucro del fiore; Bere a piccole dosi; Hanno due piccole ruote; piccole stanze da pranzo; Un corpo a tre dimensioni ; Monile di dimensioni ridotte; Acronimo che indica un camion di notevoli dimensioni ; Ex azienda che produceva velivoli militari e civili di piccole dimensioni ; Difetto visivo che tende a rimpicciolire gli oggetti rispetto alle loro reali dimensioni ; Le stelle di dimensioni analoghe a quelle del Sole;

Cerca altre Definizioni