La definizione e la soluzione di: Lavora per estrarre metalli dalla roccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MINATORE

Medioevo con diversi materiali e serviva per modellare le pietre. nel xv secolo divenne utile per estrarre materie prime dal sottosuolo. a causa delle... Medioevo con diversi materiali e servivamodellare le pietre. nel xv secolo divenne utilematerie prime dal sottosuolo. a causa delle... Una miniera è un luogo dove avviene l'estrazione di rocce e minerali o combustibili solidi carbone, lignite di interesse economico, grazie a lavorazioni eseguite principalmente in ambienti sotterranei o sottomarini. Il termine indica anche il complesso industriale collegato all'attività di estrazione che è parte dell'industria mineraria. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

