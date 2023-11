La definizione e la soluzione di: È lasciata da credenti in luoghi sacri: offerta __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VOTIVA

Significato/Curiosita : E lasciata da credenti in luoghi sacri: offerta

Tridimensionali (statue o crocifissi) e l'identificazione di luoghi sacri, cime di colli e di monti, grotte, sorgenti e stagni, o boschi, che possono essere... Il capitello votivo o edicola votiva o pilone votivo è una struttura architettonica religiosa cristiana di piccole dimensioni, che nasce da un culto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : È lasciata da credenti in luoghi sacri: offerta __ : lasciata; credenti; luoghi; sacri; offerta; Una pecora lasciata a metà via email; La firma lasciata da Zorro; lasciata in asso; L orma lasciata dalla scarpa e dal dito; Una cura lasciata a metà; lasciata all oscuro; Non sono credenti ; credenti deviazionisti; I non credenti ; La praticano i credenti ; Le praticano i credenti ; credenti favoriti con le riforme di Costantino; luoghi scoscesi e dirupati; Cresce nei luoghi incolti; luoghi di imbarco o di sbarco; luoghi ove si tengono alveari; Cresce in luoghi incolti; Porta in luoghi ameni; Soggetto di quadri sacri ; Ripostiglio in cui si ripongono i paramenti sacri ; I trampolieri sacri agli Egizi; Contiene sacri resti; I libri sacri del Brahmanesimo; Astucci sacri ; La offerta con tutti gli optional; Un offerta del miracolato; La verità offerta dalle religioni; Modesta offerta ; Così è l offerta in un film di Giuseppe Tornatore; Una piccola offerta ;

