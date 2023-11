La definizione e la soluzione di: Un lago di Roma detto anche Sabatino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BRACCIANO

Significato/Curiosita : Un lago di roma detto anche sabatino

un comune italiano di 18 389 abitanti della città metropolitana di roma capitale nel lazio, in posizione dominante sull'omonimo lago detto anche lago... Bracciano è un comune italiano di 18 389 abitanti della città metropolitana di Roma Capitale nel Lazio, in posizione dominante sull'omonimo lago ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un lago di Roma detto anche Sabatino : lago; roma; detto; anche; sabatino; Il lago irlandese che ha la particolarità di apparire e sparire; Dà nome a un lago del Lazio; Altro nome del lago d Iseo; Il lago di Genzano; Piccolo lago del Vicentino; Voracissimi pesci di lago ; L Auditorium di roma ; La Vergata di un università di roma ; A roma e è la Pignattara; Il re dei Vandali che mise a sacco roma nel 455; A roma c è di Nona; Tanti vanno a roma sperando di vederlo; È molto pregiato quello detto pelle d angelo; L eroe che coniò il detto : L internazionale è il sole dell avvenire; Luigi XIV era detto Le Soleil; Un modo di vestire detto alla francese; Così viene detto il superato dalla moda; È detto anche gattopardo americano; C è anche a festone; Lo è diventato anche Elton John; Sono detti anche acagiù; C è anche quella a pressione; È detto anche gattopardo americano; Riceve anche il Vipacco; Il lago anticamente detto sabatino ;

Cerca altre Definizioni