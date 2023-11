La definizione e la soluzione di: La lacrima che prende il posto delle vocali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : APOSTROFO

Significato/Curiosita : La lacrima che prende il posto delle vocali

L'apostrofo ( ' oppure ' ) è un carattere tipografico usato nelle lingue scritte in alfabeto latino, spesso annoverato tra i segni d'interpunzione anche se sarebbe più appropriato definirlo un segno paragrafematico e talvolta un segno diacritico. Di questo carattere esistono due varianti: l'apostrofo tipografico o curvo ( ' ) e l'apostrofo dattilografico o diritto ( ' ). Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

