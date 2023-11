La definizione e la soluzione di: La Kate moglie del principe William. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MIDDLETON

Significato/Curiosita : La kate moglie del principe william

william, principe del galles (william arthur philip louis; londra, 21 giugno 1982), è un principe della famiglia reale britannica, figlio primogenito... galles (arthur philip louis; londra, 21 giugno 1982), è undella famiglia reale britannica, figlio primogenito... Catherine, principessa di Galles, nata Catherine Elizabeth Middleton (Reading, 9 gennaio 1982), è un membro della famiglia reale britannica come moglie dell'erede al trono William, principe del Galles. È conosciuta anche con l'ipocoristico Kate, al quale tuttavia lei stessa preferisce il nome Catherine. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : La Kate moglie del principe William : kate; moglie; principe; william; kate nel film Titanic; Una è kate Moss; La kate di Se mi lasci ti cancello; La kate che ha interpretato Rose in Titanic; Nome della secondogenita di William e kate ; Una moglie senza marito; La ex moglie ceca di Trump; Il John regista di Una moglie ; La Lauren che fu l ultima moglie di Humphrey Bogart; La madre della moglie ; Ha perso la moglie ; Il principe shakespeariano dell essere o non essere; Un principe pucciniano; principe sovrano; Può esserlo il principe ; Nobile inferiore al principe e superiore al marchese; Harry Potter e il principe sesto libro della saga; william che fu protagonista del film Jane Eyre; La fine di william ; La mamma di william e Harry; Nota pellicola del 1982 di Alan Pakula tratta dall omonimo romanzo di william Styron; Il william che diresse L esorcista; La nave dipinta da william Turner;

Cerca altre Definizioni