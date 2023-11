La definizione e la soluzione di: Italo Svevo scrisse un libro su quella di Zeno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : COSCIENZA

italo svevo, pseudonimo di aron hector schmitz (trieste, 19 dicembre 1861 – motta di livenza, 13 settembre 1928), è stato uno scrittore e drammaturgo italiano. Il termine coscienza indica la capacità della mente di essere presente in uno stato di veglia (contrapposto a incoscienza) nel quale acquisire consapevolezza della realtà oggettiva e darle senso o significato, raggiungendo una "conosciuta unità" di tutto ciò che viene appreso e giudicato con l'intelletto.

