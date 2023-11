La definizione e la soluzione di: Un isola francese vicino alla Sardegna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CORSICA

Significato/Curiosita : Un isola francese vicino alla sardegna

Nativo dell'isola (principalmente di origine còrsa e sardo-gallurese), il 28,9% proveniva dal resto della sardegna (in larga maggioranza dalla sardegna settentrionale)... Nativo(principalmente di origine còrsa e sardo-gallurese), il 28,9% proveniva dal resto della(in larga maggioranza dallasettentrionale)... La Corsica (Corse in francese, Corsica in còrso, Córsega in ligure) è un'isola del Mar Mediterraneo e una collettività territoriale unica francese con capoluogo Ajaccio. La regione include due dipartimenti, cinque circondari (arrondissement), 52 cantoni e 360 comuni. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

