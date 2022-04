Re islamico che governa le monarchie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Re islamico che governa le monarchie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CALIFFO

Significato/Curiosita : Re islamico che governa le monarchie

Esempio di monarchia parlamentare è rappresentato dal regno unito. secondo il motto tradizionale, il sovrano britannico regna, ma non governa. il potere...

Significati, vedi califfo (disambigua). disambiguazione – "califfi" rimanda qui. se stai cercando il gruppo musicale, vedi i califfi. il califfo (arabo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

