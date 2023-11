La definizione e la soluzione di: Iscrizione sulla tomba di un defunto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : EPITAFFIO

Significato/Curiosita : Iscrizione sulla tomba di un defunto

Sufficiente a dimostrare che quello era davvero l'ingresso di una tomba che, visti i sigilli, dal di fuori sembrava inviolata.» (howard carter) coordinate:... Sufficiente a dimostrare che quello era davvero l'ingressounache, visti i sigilli, dalfuori sembrava inviolata.» (howard carter) coordinate:... L'epitaffio o epitafio (in greco antico: ptf, epitáphion, ossia "ciò che sta sopra al sepolcro") è un'iscrizione funebre avente come scopo onorare e ricordare un defunto. Generalmente, ma non sempre, si tratta di uno o più versi di una poesia: molti poeti hanno infatti composto il proprio epitaffio. Un buon epitaffio deve avere sempre qualcosa che resti impresso, o faccia pensare: un espediente abbastanza diffuso è "parlare" direttamente a chi legge, dando un avviso sul significato della mortalità. Alcuni epitaffi enumerano i grandi risultati ottenuti (un politico o un militare di carriera nominerà, per esempio, il numero degli anni di servizio al Paese). Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Iscrizione sulla tomba di un defunto : iscrizione; sulla; tomba; defunto; La P dell iscrizione latina SPQR; iscrizione in ricordo di un defunto; iscrizione ... al partito; Decorazione che contiene un iscrizione ; iscrizione funebre nell antica Roma; iscrizione funebre nell antica Roma; Un docufilm del 2019 sulla vita e le opere di Michelangelo Merisi; Un inchiostro che non lascia traccia sulla carta; Dà nome a famose catacombe sulla Via Salaria; Escursioni sulla neve con le racchette ai piedi; Il grande canale sulla via delle Indie; Scrivono il loro nome sulla copertina del libro; La città di quel Giuseppe che cedette la tomba a Gesù; La tomba egizia a forma di piramide tronca; Una tomba dell età della pietra; La chiesa di Roma con la tomba di Caterina da Siena; tomba di faraoni; La città di quel Giuseppe che cedette la tomba Gesù; Succede a un defunto ; Il rito che ricorda e celebra il fresco defunto ; Il trentesimo giorno dalla scomparsa di un defunto ; Le ultime volontà del defunto ; Succede al defunto ; Cerimonia per salutare il defunto ;

Cerca altre Definizioni