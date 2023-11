La definizione e la soluzione di: Iscritto ad associazione o organizzazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AFFILIATO

Significato/Curiosita : Iscritto ad associazione o organizzazione

L'esistenza stessa dell'associazione o i propri scopi all'esterno. la segretezza può comprendere ad esempio negare l'affiliazione, o procurare conseguenze... L'esistenza stessai propri scopi all'esterno. la segretezza può comprendereesempio negare l'affiliazione,procurare conseguenze... L'affiliate marketing, conosciuto in Italia anche come affiliazione, è un accordo commerciale nel settore del marketing tra un advertiser (azienda che intende vendere un suo servizio o prodotto) e un affiliato (persona che promuove il servizio o prodotto dell'advertiser). Tra l'affiliato e l'advertiser può agire una terza entità, la piattaforma di affiliazione. Il ruolo della piattaforma di affiliazione è quello di arbitro terzo tra l'advertiser e l'affiliato (detto anche publisher), offrendo un servizio quanto più imparziale possibile di verifica dell'attività svolta e di rendicontazione e pagamento. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Iscritto ad associazione o organizzazione : iscritto; associazione; organizzazione; Il gracidare messo per iscritto ; Atto di mettere per iscritto ; iscritto nei registri ufficiali di rilevazione; Rappresenta le parole per iscritto ; Impegnarsi per iscritto ; Un iscritto attivo; La associazione degli Alpini; associazione che delinque; associazione Nazionale Imprese Assicuratrici; Iscriversi ad una associazione o ad un partito; associazione dei Librai Antiquari d Italia; Acronimo dell associazione Milanese del Calcio; organizzazione Non Governativa; organizzazione sociale fondata sull autorità del capofamiglia; Nota organizzazione federale degli USA sigla; organizzazione che fissa la produzione di greggio; Vi ha sede l organizzazione Mondiale della Sanità; La sigla dell organizzazione Mondiale per la Sanità;

Cerca altre Definizioni