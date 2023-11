La definizione e la soluzione di: Si inzuppano nel latte a colazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BISCOTTI

Significato/Curiosita : Si inzuppano nel latte a colazione

Un biscotto è un prodotto alimentare, più precisamente un dolce cotto al forno, di varie forme e bassa umidità che è tipicamente piccolo, duro e piatto, di solito a base di impasto, masa e un emulsionante. La parola deriva dal latino «panis biscotus», significante «pane cotto due volte», e le cui prime evidenze risalgono al X secolo. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

