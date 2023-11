La definizione e la soluzione di: Intesa o sintonia spontanea ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FEELING

Significato/Curiosita : Intesa o sintonia spontanea ing

I Feeling sono un gruppo musicale rock britannico del Sussex formatosi nel 1995. Come i Jellyfish, i Feeling sono attivi esponenti di quel movimento pop progressivo che incontra il nuovo soft rock, creando un'alchimia di musica e testi che cattura chi ascolta le loro canzoni. La canzone che li ha resi famosi in Europa e soprattutto in Italia è Sewn, canzone dal sound tipicamente britannico. La band ha presentato il singolo in programmi come il Festivalbar o Top of the Pops. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

