Interpretazione critica di un testo scritto - Cruciverba

Origine un numero elevato di confessioni religiose e diramazioni settarie, ognuna delle quali fornisce una propria lettura e interpretazione del testo biblico...

Legislazione ("esegesi giuridica"), la storia ("esegesi delle fonti storiche del medioevo"), la letteratura ("esegesi manzoniana") o la religione ("esegesi biblica")... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

