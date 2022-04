Insieme di gesti usati come mezzo espressivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Insieme di gesti usati come mezzo espressivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MIMICA

Significato/Curiosita : Insieme di gesti usati come mezzo espressivo

La pressione, le corde di una chitarra o altri tipi di controller di nuova concezione come quelli a raggi infrarossi, a gesti e a onde cerebrali. le origini...

Pensiero e le loro emozioni, in quanto la mimica facciale è difficile da controllare spontaneamente. la mimica facciale è importante sia a livello personale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

