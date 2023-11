La definizione e la soluzione di: Insieme di cure e trattamenti per la guarigione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TERAPIA

Significato/Curiosita : Insieme di cure e trattamenti per la guarigione

Refrattari ad altri trattamenti clinici. il termine cure palliative è utilizzato correttamente quando usato in riferimento alle cure rivolte a pazienti... Refrattari ad altriclinici. il terminepalliativeutilizzato correttamente quando usato in riferimento allerivolte a pazienti... La terapia (dal greco eapea, therapèia), in medicina, è lo studio e l'attuazione concreta di quanto necessario per portare alla guarigione delle malattie attraverso mezzi e metodi idonei; è anche la relativa branca della medicina che tratta della cura delle malattie; è anche l'insieme dei metodi usati per la guarigione di malattie o ferite, per prevenirne l'insorgenza, o per alleviarne i sintomi. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Insieme di cure e trattamenti per la guarigione : insieme; cure; trattamenti; guarigione; insieme di più fili attorti; insieme omogeneo di colori; L insieme delle funi a bordo; L insieme delle prerogative che sono garantite ai cittadini; insieme di edifici contigui; Mi piace mangiare un uovo alla insieme ai noodles; Lo sono le cure delle mamme; Isola frequentata per le cure termali; Lo è la paziente che risponde alle cure ; Vi si fanno cure termali; Esperto nell applicazione di cure ; Lo stabilimento per le cure delle acque; Anti= trattamenti contro l invecchiamento; Anti = trattamenti contro l invecchiamento; La luce di certi trattamenti estetici; Offre trattamenti antistress; Un ricercato unguento usato in cosmetica per i trattamenti ; trattamenti rigeneranti che combattono l invecchiamento; guarigione ristabilimnento; Il cambio d aria che aiuta la guarigione ; Un primo passo verso la completa guarigione ; Attendono la guarigione ; Fa sperare nella guarigione ;

Cerca altre Definizioni