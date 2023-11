La definizione e la soluzione di: Insieme alle arti in una nota corporazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MESTIERI

Significato/Curiosita : Insieme alle arti in una nota corporazione

Speziali è stata una delle sette arti maggiori delle corporazioni di arti e mestieri di firenze. il primo statuto della corporazione giunto fino a noi... Il lavoro è un'attività produttiva, che implica la messa in atto di conoscenze rigorose e metodiche, intellettuali e/o manuali, per produrre e dispensare beni e servizi in cambio di compenso, monetario o meno.

