Innamorata di Amleto nel dramma di Shakespeare

Teatrale in cinque atti scritta da williamtra il 1610 e il 1611. il, ambientato suun'isola imprecisata del mediterraneo, racconta...

Ofelia (in inglese Ophelia) è uno dei principali personaggi femminili della tragedia Amleto (The Tragical History of Hamlet, Prince of Denmark, in lingua originale), composta tra il 1600 e il 1602 dal drammaturgo britannico William Shakespeare.