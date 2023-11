La definizione e la soluzione di: Ingrandito in volume. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ESPANSO

Significato/Curiosita : Ingrandito in volume

Collezionista di opere d'arte e libri antichi, ha ingrandito la collezione inizialmente allestita dai genitori in collaborazione con sua sorella elisabetta,... Collezionista di opere d'arte e libri antichi, hala collezione inizialmente allestita dai genitoricollaborazione con sua sorella elisabetta,... Il polistirene (chiamato anche polistirolo) è il polimero dello stirene. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

