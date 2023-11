Inglesi di South Kensington o Fulham

vedi(disambigua). questa voce sull'argomento londra è solo un abbozzo. contribuisci a migliorarla secondo le convenzioniwikipedia...

La Città di Londra (in inglese City of London e universalmente nota come la City per antonomasia) è lo speciale distretto che occupa la porzione più antica dell'agglomerato urbano, nonché una delle due contee della metropoli.