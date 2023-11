La definizione e la soluzione di: Influsso malefico di chi si crede porti iella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IETTATURA

Significato/Curiosita : Influsso malefico di chi si crede porti iella

Sorte e quindi, di fatto, ammettendo di credere nella superstizione. lo stesso argomento in dettaglio: iettatore. il termine jella, iella deriva dall'arcaismo... Lo iettatore o menagramo è una figura tradizionale, fortemente stereotipata, alla quale un pregiudizio superstizioso attribuisce nel contesto sociale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

