Infliggere una sconfitta all avversario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Infliggere una sconfitta all avversario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VINCERE

Significato/Curiosita : Infliggere una sconfitta all avversario

Distanza ed infliggere pesanti perdite nei ranghi degli avversari britannici, che indossavano invece uniformi rosso brillante. dopo che una forza britannica...

Albino dalser vincere, su cinedatabase, rivista del cinematografo. vincere, su mymovies.it, mo-net srl. vincere, su movieplayer.it. (en) vincere, su internet... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con infliggere; sconfitta; avversario; infliggere gravi perdite; infliggere un castigo; infliggere molte perdite; Né vittoria né sconfitta ; I Tedeschi vi subirono una sconfitta decisiva in Russia; Abituato a trionfare, non concepisce la sconfitta ; Una popolazione germanica sconfitta da Gaio Mario; avversario in una gara; Nel poker, puntare quanto l avversario ; Tecnica per superare l avversario mantenendo il controllo della palla; Sorvegliare da vicino un avversario sul campo di calcio;