Infissi forse provenienti dalla zona dell Iran - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Infissi forse provenienti dalla zona dell Iran. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PERSIANE

Significato/Curiosita : Infissi forse provenienti dalla zona dell iran

Proteggere dalla luce e dal calore senza impedire la circolazione dell'aria. le persiane sono disponibili sul mercato in diversi tipi di materiali, e presentano... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

