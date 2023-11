La definizione e la soluzione di: Infiorescenza usata come ingrediente per la birra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LUPPOLO

Significato/Curiosita : Infiorescenza usata come ingrediente per la birra

Il luppolo (Humulus lupulus L., 1753 ) è una pianta angiosperma appartenente alla famiglia delle Cannabacee. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Infiorescenza usata come ingrediente per la birra : infiorescenza; usata; come; ingrediente; birra; infiorescenza detta gattino; L infiorescenza della margherita; infiorescenza di fico; infiorescenza a grappolo; infiorescenza del grano; Sostanza usata per rendere lucidi i capelli; Lega usata in aeronautica; La storica 4×4 usata dai marines; Pianta ed essenza orientale usata in profumeria; Una salsa rossa usata dal barman; Miscela di sabbia e torba usata in giardino; come l umore cattivo; come inizia inizia; Non si comporta come gli altri; come il canto ispirato da una grande nostalgia; Uno come Pul Cayard; Pesanti come certe tasse; Un ingrediente dell Americano; Un ingrediente da ricostituenti; ingrediente delle pomate; L ingrediente base della salsa guacamole; Sono l ingrediente principale dei rösti svizzeri; Mettere a bollire un ingrediente ; Una Casa danese di birra ; Un preparato per la birra ; Un tipo di birra scura; La fanno birra e champagne; Corrisponde a circa mezzo litro di birra ; Stella diffusa birra ;

Cerca altre Definizioni