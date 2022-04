Inerente al tema discusso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Inerente al tema discusso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ATTINENTE

Significato/Curiosita : Inerente al tema discusso

Italiano – che è attinente all'italia italiano – chi appartiene al popolo italiano italiano – cittadino della repubblica italiana italiano – lingua romanza... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con inerente; tema; discusso; Persona che aggiorna con costanza un diario online inerente a tematiche legate al mondo della moda; inerente a un popolo; inerente a Casa Savoia; inerente ; Lo è un sistema fatto da unità componibili; tema per ottoni adatto a cerimonie solenni; Un rappresentante... delle potenze matema tiche; Erano di gloria in un film a tema sportivo; Un discusso romanzo autobiografico di Jean Genet; Un capo indiscusso ; discusso , criticato; Sicuro, indiscusso ; Cerca nelle Definizioni