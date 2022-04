Indumenti per le gambe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indumenti per le gambe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PANTALONI

Significato/Curiosita : Indumenti per le gambe

Pigiama (dal persiano pay-jame, letterale «indumento per le gambe») è il termine con il quale si fa riferimento a una serie di capi di abbigliamento...

Ristringe. pantaloni regular fit : pantaloni il cui taglio è dritto. pantaloni relaxed fit : pantaloni i cui fianchi sono molto abbondanti. pantaloni slim o...

Altre definizioni con indumenti; gambe; indumenti femminili; L industria degli indumenti ; Lo sono gli indumenti che formano sbuffi al di sopra della cintura; indumenti , vestiti; Zona delle gambe dove può arrivare... il latte; Permettono l articolazione delle gambe ; Fuggire a gambe levate; Mobile con le gambe corte; Cerca nelle Definizioni