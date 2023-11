La definizione e la soluzione di: Indica gli atomi in una sostanza: numero di __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AVOGADRO

Significato/Curiosita : Indica gli atomi in una sostanza: numero di

Costituenti (atomi, molecole o ioni) contenute in una mole di sostanza. tale costante ha le dimensioni dell'inverso di una quantità di sostanza (cioè mol-1)... La costante di Avogadro, chiamata così in onore di Amedeo Avogadro e denotata dal simbolo N ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 11 novembre 2023

